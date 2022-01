France voisine : Violentes collisions en Haute-Savoie: de nombreux blessés

Deux accidents graves se sont produits ce week-end non loin de Genève. Plusieurs personnes ont été hospitalisées en urgence.

Les pompiers français sont intervenus samedi après-midi sur l'A40, entre Annemasse et Chamonix, à la hauteur du noeud d'Étrembières (F). Deux voitures étaient entrées en collision. L’accident, survenu aux portes de Genève, a fait trois blessés graves et un léger, selon le «Dauphiné libéré». Ils ont été transportés au Centre hospitalier Alpes-Léman et à celui de Saint-Julien-en-Genevois. Deux autres personnes impliquées en sont ressorties indemnes. D’importants bouchons se sont formés sur cette route menant à des stations de ski. L'intervention des secours, qui a débuté peu avant 13h, a pris fin à 15h30.