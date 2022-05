Football : Violents affrontements à Marseille

La demi-finale retour de Conference League entre l’OM et Feyenoord a débouché sur des heurts avant, pendant et après le match. 17 interpellations ont été effectuées.

17 personnes ont été interpellées au cours des incidents qui ont éclaté entre supporters et forces de l’ordre dans une atmosphère tendue jeudi, en marge de la demi-finale retour de Conference League Marseille – Feyenoord (0-0), ont annoncé les autorités, ce vendredi.

La majeure partie des supporters interpellés l’ont été pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, et la plupart sont des Marseillais, a-t-on précisé de source policière. Les autres ont été interpellés pour violences, tentatives d’intrusion dans le stade, dégradation ou encore détention de fumigènes.

Dès 18h, des embouteillages bloquaient totalement l’avenue du Prado menant au stade, et ce durant trois heures, jusqu’au coup d’envoi. Dans le centre-ville, la plupart des bars et pubs diffusant habituellement les matches étaient, eux, fermés, «pour cause d’insécurité», affichaient-ils sur leurs devantures.