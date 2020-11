Nagorny Karabakh : Violents combats autour d’une ville stratégique

Des troupes azerbaïdjanaises s’opposent aux soldats de la république sécessionniste du Nagorny Karabakh autour de Choucha, ville clé ouvrant la route à l’Arménie vers la capitale séparatiste Stepanakert

Depuis la reprise des combats le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises ont regagné d’importantes portions territoires au sud du Nagorny Karabakh et se rapprochent depuis plusieurs jours de Choucha et d’une route vitale reliant la capitale séparatiste à l’Arménie.

Une porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, a fait état de «combats particulièrement intenses et violents» dans la nuit de vendredi à samedi à l’extérieur de Choucha, ajoutant que de nombreuses attaques des troupes azerbaïdjanaises avaient été déjouées.

Les tentatives de trêve humanitaire ont volé en éclats.

Au début des années 1990, une première guerre dans la région avait fait 30’000 morts et aboutit à la sécession du Nagorny Karabakh, région majoritairement peuplée d’Arméniens, de l’Azerbaïdjan. Aucun traité de paix n’a jamais été signé et les affrontements étaient réguliers depuis.

Ces nouveaux combats sont toutefois les pires depuis près de trente ans et ont fait plus de 1250 morts mais le nombre de victimes est probablement beaucoup plus élevé, l’Azerbaïdjan notamment ne communiquant pas ses pertes militaires.