La période avant les Fêtes constitue d’habitude un moment faste pour l’Orchestre de la Suisse romande (OSR), qui multiplie généralement les représentations. Sauf cette année, évidemment: le Covid a fermé les salles de concert, l’heure est plus à la mélopée solitaire qu’au chœur symphonique. Pas de quoi cependant réduire au silence cordes, bois et cuivres. L’OSR a en effet créé un calendrier numérique de l’Avent, sur une page internet éphémère: noel.osr.ch. Du 1er au 24 décembre, les visiteurs pourront cliquer chaque jour sur la fenêtre correspondante, dès 15h, et ainsi découvrir une vidéo gratuite de deux à cinq minutes, tournée exprès pour le projet.