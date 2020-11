Sébastien Thoen : Viré après une parodie de «L’Heure des pros»

Animateur du «Journal du hard» et chroniqueur dans «Canal Sports Club», Sébastien Thoen a été prié de prendre la porte de Canal+.

Une parodie diffusée sur le site de Winamax et ce sont dix-sept ans de collaboration avec Canal+ qui prennent fin. Sébastien Thoen a été viré de la chaîne cryptée après avoir pris part à un sketch pastichant «L’Heure des pros», émission diffusée sur CNews et animée par Pascal Praud, a révélé «L’Équipe». Dans la vidéo mise en ligne le 19 novembre 2020, l’animateur et chroniqueur apparaissait en compagnie de Julien Cazarre et de Thomas Séraphine, et incarnait le «footopolitologue» Lionel Messiha, inspiré par Jean Messiah, ancien membre du Rassemblement national.