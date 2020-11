Cette scène, d’abord reprise et commentée par la presse sportive russe, a fini dimanche par faire le tour de la planète football et donc à avoir des répercussions directes sur sa vie de footballeur. «J’ai décidé de ne pas le retenir pour protéger d’un stress excessif la sélection et Dzyuba lui-même. De plus, l’équipe nationale doit se préparer dans des conditions de concentration maximale et ne pas se laisser distraire par des faits extérieurs», a expliqué dimanche Stanislav Tchertchessov, qui ne s’étendra pas plus sur le sujet. «La situation avec Artem Dzyuba n’a rien à voir avec l’équipe nationale russe d’un point de vue sportif. Par conséquent, nous ne voyons pas la nécessité de donner des commentaires détaillés sur cette question.»