Zurich : Viré de son appart pour des réfugiés: un socialiste crie au complot de l’UDC

«Lorsque j’ai découvert ce cas sur les réseaux sociaux, j’ai tout de suite été intrigué et j’ai commencé à faire des recherches», dit-il. Le président de la commune, un élu UDC, a expliqué que la décision avait été contrainte par les quotas imposés par le canton de Zurich: dans chaque commune, il doit y avoir un certain nombre de places pour héberger des réfugiés. Il fallait donc trouver des logements et il n’y avait d’autre choix que de virer ce locataire, qui vit dans un 5,5 pièces qui pourrait accueillir cinq réfugiés.