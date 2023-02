Zurich : Viré de son appart pour faire place à des réfugiés

Le locataire d’un appartement de 5,5 pièces dans la commune de Seegräben (ZH) doit le libérer au 31 mai 2023. Ce logement, qui appartient à la commune, accueillera des demandeurs d’asile et des réfugiés. Pour motiver cette décision, la commune écrit qu’elle a reçu l’ordre du canton de mettre à disposition des logements afin de pouvoir accueillir des personnes en quête de protection supplémentaire. «Malgré des recherches intensives au cours des dernières semaines, il n’est actuellement pas possible de trouver des logements appropriés sur le marché libre», écrit l’administration communale.

«Je suis incroyablement triste. J’habite ici depuis plus de 15 ans. Mes enfants ont grandi dans cet appartement», a confié cet homme de 47 ans à nos confrères de «20 Minuten». Son ex-femme et ses enfants ont déménagé il y a six ans. Depuis, le locataire a sous-loué une partie de son appartement qu’il a d’ailleurs rénové au fil des ans. Il ne cache pas sa surprise de devoir déménager. «Je ne m’y serais jamais attendu», avoue-t-il.