Voyage : Viré du train de nuit pour Vienne à cause de son chien

Pour le mariage de sa sœur, Silvan Venini voulait récemment se rendre à Vienne avec sa femme et ses deux enfants ainsi que le chien de la famille. «Pour cela, nous avons acheté les billets pour la voiture-lits à un guichet des CFF et nous nous sommes renseignés au sujet d’un billet pour le chien. Le collaborateur nous a dit que nous pouvions acheter le billet pour le chien dans le train», raconte le jeune homme de 33 ans.

Mais la réalité a été tout autre. «Dans le train, le contrôleur nous a dit que le chien n’était pas du tout autorisé à monter dans la voiture-lits», raconte-t-il. Pour pouvoir tout de même poursuivre le voyage, il aurait proposé de prendre une place assise avec le chien. «Comme j’ai mal été conseillé, j’ai exigé le remboursement des billets», confie le trentenaire. Une discussion s’est engagée et, finalement, la police a été alertée et attendait à l’arrêt suivant. «À Buchs (SG), nous avons été éjectés du train et avons dû reprendre un autre convoi pour Sargans (SG), notre gare de départ, où nous avons poursuivi notre voyage en voiture.» L’incident énerve Silvan Venini. «Je vais demander des dommages et intérêts», lance-t-il.