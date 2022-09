Canton de Neuchâtel: Viré, le président-voleur détruit la réputation de sa remplaçante

Un jardinier à la retraite avait puisé à diverses reprises dans la caisse de l’association culturelle qu’il dirigeait entre mars 2018 et novembre 2019. Il avait ainsi détourné plus de 6300 fr., dont au moins 5000 fr. à des fins privées. Une fois le pot aux roses découvert, l’association avait démis le voleur de sa fonction présidentielle et élu une femme à sa place. Rageur, le président déchu a décidé d’envoyer de nombreux courriers afin de salir la réputation de sa remplaçante, en Suisse mais aussi dans son pays d’origine.