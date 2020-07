Hockey

Viré parce que pro-Trump et hétéro?

Licencié par la chaîne NBC pour des propos jugés discriminatoires, l’ancienne star de NHL Jeremy Roenick contre-attaque.

Alors qu’il était en vacances au Portugal avec sa femme et une collègue nommée Kathryan Tappen, l’ancien joueur de centre de Chicago, Phoenix ou encore Philadelphie et San Jose avait sorti une phrase qui a choqué: «Je suis en train de nager avec mon épouse et Kathryn, elles ont toutes les deux leur bikini et ont l’air p***** de ‘fumantes’. Il y a des c*** et des seins partout!»