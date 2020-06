Etats-Unis

Viré pour s’être moqué de la mort de George Floyd

Des hommes ont rejoué la mort de l’Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis lors d’une manifestation dans le New Jersey. L’un d’entre eux, employé chez Fedex, a été licencié.

Une manifestation en commémoration à George Floyd, tué lors de son arrestation à Minneapolis, a eu lieu lundi, à Franklin Township, dans le New Jersey. Les personnes rassemblées ont voulu militer contre la violence policière et le racisme. Or en marge du rassemblement, un groupe d’hommes blancs s’est fait remarquer par ses gestes abjects.