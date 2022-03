Football : Viré pour un coup de boxe thaï

Aitsaret Noichaiboon a été viré par son club du Bangkok FC après avoir agressé un adversaire d’un violent coup de coude.

Dimanche, lors d’une rencontre de première division thaïlandaise entre North Bangkok University FC et Bangkok FC (3-0), Aitsaret Noichaiboon a vu rouge dans tous les sens du terme. Après avoir été touché à l’arrière de la jambe et probablement frustré par la tournure du match, il s’est précipité vers son adversaire pour lui administrer un coup de coude digne d’un combat de boxe thaï. Il a évidemment été expulsé par l’arbitre de la rencontre.

Son club a condamné le geste et l’a licencié avec effet immédiat. Le Bangkok FC a transmis des excuses au joueur attaqué et va prendre en charge tous les frais médicaux. La victime a été admise à l’hôpital et il a fallu 24 points de suture pour soigner une plaie à la lèvre.