Les dirigeants de l’AZ Alkmaar sont un chouïa susceptibles, un brin jaloux voire carrément possessifs. Le club néerlandais, invaincu en neuf rencontres de championnat et qui reste sur quatre victoires, a licencié avec effet immédiat son entraîneur, Arne Slot. Un choix d’autant plus surprenant que le technicien de 42 ans, dont l’équipe est encore en course pour la qualification en 16es de finale de la Ligue Europa, avait effectué une exceptionnelle saison 2019/20: Alkmaar était leader ex aequo d’Eredivisie avec l’Ajax (25 matches/56 points), lorsque la compétition avait été interrompue fin mars aux Pays - Bas.