Hypercar – Virée au coeur de l’Emilie-Romagne au volant d’une Pagani

Tout amateur de voitures a sur sa «bucket list» le nom d’une voiture qu’il rêve de conduire au moins une fois dans sa vie. Il en va de même pour les journalistes auto. Depuis des années, un nom arrive en tête de la mienne: Pagani. Malheureusement, cette opportunité ne s’était jamais présenté jusqu’à présent. Alors, quand j’ai eu l’appel de la responsable presse un vendredi pour me demander si j’avais le temps, le lundi suivant, de tester la Pagani Huayra Roadster BC en Italie, il n’y avait pas à réfléchir. Car, l’Italie ne compte pas seulement des peintres ou des sculpteurs comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, mais également des artistes automobiles tels qu’Horacio Pagani. Cet Argentin d’origine ne construit que 50 hypercars par an à San Cesario. Sa dernière création en date: la Pagani Huayra Roadster BC.

La Belle et la Bête

Après un court week-end, je me retrouve le lundi à neuf heures précises devant l'objet de ma convoitise, garé juste devant l'entrée principale de l'usine. Un mélange d'anticipation et de nervosité s'installe en moi. Il s’agit, après tout, d'une voiture qui coûte au moins 3,2 millions d'euros, voire beaucoup plus en fonction des équipements et des taxes.

Avant de démarrer, je jette encore un coup d'œil au design de cette œuvre d'art à ciel ouvert. Bien que la Pagani Huayra, qui tire son nom du dieu sud-américain du vent, soit construite depuis dix ans, la supercar semble à première vue flambant neuve, comme venue d'un autre monde.

Avec ses parties en fibre de carbone et en carbotanium, elle respire déjà la vitesse à l'état pur rien qu’à l'arrêt; des ailerons actifs à l'avant et à l'arrière bougent en fonction de l'état de conduite et assurent encore plus d'appui ou une meilleure performance de freinage. Un amour du détail que l’on retrouve également dans l'habitacle. Le compteur de vitesse en filigrane, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, fait penser à un chronographe d'aviateur et monte jusqu’à 415 km/h. Les sièges, garnis de cuir pleine fleur et d'alcantara, offrent un judicieux mélange de confort et de maintien latéral dans les virages pris à grande vitesse.

Virée dans l’Émilie-Romagne à bord de la Pagani Huayra Roadster BC. Cyril Minder L’hypercar ressemble à un jet de combat ou à un ovni sur roues. Cyril Minder Une puissance de 802 ch pour un poids de seulement 1250 kg garantit de merveilleuses performances de conduite. Cyril Minder

La pièce maîtresse est le V12 biturbo, logé sous le long capot à ouverture inversée. C’est la première fois que le douze cylindres est officiellement estampillé Pagani, même si les Italiens continuent de rester fidèles à leur partenaire AMG, avec lequel ils collaborent depuis plus de 20 ans. Le moteur de la Huayra BC Roadster développe une puissance de 802 ch et un couple de 1050 Nm, transmis sur les deux roues arrière. Une puissance qui doit propulser un poids à vide de 1250 kg seulement.

Au vu de ces valeurs, je m'attends moi aussi à une bête sauvage, mais je suis agréablement surpris après quelques mètres à peine. La Huayra Roadster BC est étonnamment facile à conduire. Matteo, le pilote d'essai de Pagani, m'explique depuis le siège passager que la plupart des clients appartiennent à la catégorie des conducteurs gentlemen et ne sont pas des pilotes purs et durs. Le châssis est donc très confortable, surtout dans les deux premiers modes de conduite des cinq disponibles. La direction hydraulique demande certes un peu de force, mais elle marque des points en offrant un bon retour. La boîte de vitesses séquentielle du spécialiste de course Xtrac change les rapports avec presque autant de souplesse qu'une boîte à double embrayage, mais elle permet de gagner nettement en poids. Pour les ralentisseurs et les routes en mauvais état, le train avant peut être soulevé par simple pression sur un bouton.

Un staccato de sons

Après quelques kilomètres, je gagne en assurance et oublie peu à peu son prix astronomique. Je passe aux niveaux S et R, le son élargissant encore plus mon sourire. Je renonce toutefois à l'«ESC Off». Ce n’est qu’une fois le doigt sur le manettino que la liste des prix que j'ai reçue avant le test me revient à l’esprit. Rien qu’en mode S et R, le son est spectaculaire, le V12 biturbo pétarade encore et toujours lorsqu’on retire le pied de l’accélérateur. Le bruit de turbo permanent se transforme en un staccato, tel un feu d'artifice, en levant le pied.