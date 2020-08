Disqualification Virée de Miss France pour avoir posé nue contre le cancer

Évincée pour avoir dérogé à la règle qui stipule qu’aucune miss ne doit faire de photo dénudée, Anaëlle Guimbi, voit son rêve prendre fin.

Comme elle l’explique sur son compte Instagram, Anaëlle Guimbi espère que son cas va faire évoluer le règlement du comité Miss France. Il y a encore quelques jours, la jeune femme de 20 ans faisait partie des six finalistes du concours de Miss Guadeloupe, qui s'est tenu vendredi 21 août, mais ses rêves se sont envolés à cause de photos dénudées. Ce n'est pas la première fois qu'une Miss fait scandale avec ce genre de clichés. Mais cette fois, ces photos ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Interviewée par Brut, Anaëlle Guimbi a indiqué ne pas avoir hésité à poser car cette cause la «touchait personnellement» et que sa tante avait dû combattre la maladie. «Cette femme est pour moi l'exemple de la résilience. Ça a été très dur pour elle, elle a dû subir une ablation d'un de ses seins. Elle a toujours été forte et a su donner l'exemple. C'est grâce à elle que cette cause me tient autant à cœur».