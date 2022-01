Football : Virée de son équipe pour avoir embrassé une coéquipière

Joueuse de Rosario Central, en Argentine, Maira Sánchez accuse son entraîneuse de l’avoir mis à la porte pour une raison homophobe. Une plainte a été déposée.

En matière de visibilité, de rémunération et d’image, le football féminin se développe indéniablement. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et dans certains endroits plus que dans d’autres. Notamment à Rosario Central.

Le club argentin se trouve dans l’ œ il du cyclone depuis quelques jours, en raison d’une polémique homophobe visant l’entraîneuse de son équipe féminine, Roxana Vallejos. Tout est venu d’une publication Instagram de Maira Sánchez, l’une des joueuses de Rosario Central. «Pour des raisons non footballistiques et de manière très injuste, je ne porterai plus ce maillot», a-t-elle écrit. Maira Sánchez affirme s’être fait virer de l’équipe par Roxana Vallejos, au motif qu’elle a «soi-disant» - selon ses termes - embrassé une coéquipière au sein du club. «Où se trouve le Secrétariat du genre?, s’interroge-t-elle. Où sont les personnes qui défendent nos droits? Pourquoi ne suis-je pas appréciée en tant qu’«athlète»? Ma vie personnelle a-t-elle plus de poids que mes performances sportives?»

L’affaire n’en est pas restée là. Dans la foulée, des joueuses actuelles et retraitées de Rosario Central se sont associées pour déposer une plainte commune auprès de l’Institut national argentin contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). «À plusieurs reprises, nous avons subi des mauvais traitements, des menaces, des discriminations fondées sur le genre et la diversité sexuelle, des actes qui ont menacé notre santé physique et mentale. De plus, nos droits ont été violés en tant que travailleuses et beaucoup d’entre nous se sont retrouvées exclues du club ou sans activités. Ces situations de violence ont été signalées au vice-président de Rosario Central, à la représentante du football féminin et au Secrétariat du Genre mais personne ne nous a donné de réponse. C'est pourquoi, ayant épuisé toutes les instances administratives du club, nous nous sommes tournées vers l’INADI pour mener les actions pertinentes et sauvegarder notre intégrité physique, mentale et professionnelle.»