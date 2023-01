Emma Corrin : Virée d’un tournage à cause d’hallucinations

Plusieurs comédiens et comédiennes ont livré des anecdotes de tournage à l’édition britannique du magazine «Vogue». Et à ce petit jeu-là, Emma Corrin détient la palme. L’actrice de 27 ans, qui a campé la princesse Diana dans «The Crown» , a raconté qu’elle avait été renvoyée temporairement de la production de la mini-série «Retreat», qui devrait arriver sur la chaîne FX en 2023.

«C’était lors du tournage (ndlr: en avril 2022) dans le New Jersey, aux États-Unis. Je venais de me faire retirer mes dents de sagesse. On m’avait donné des puissants anti-douleurs américains», s’est souvenue Emma Corrin. Les médicaments ont eu un effet inattendu sur elle: «J’étais tellement dans les vapes que je pensais être attaquée par des abeilles. Ils ont dû me renvoyer chez moi parce que, à chaque prise, je chassais les abeilles avec une tapette à mouche». L’histoire ne dit en revanche pas après combien de jours la Britannique a retrouvé son état normal.