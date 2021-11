Lucerne : Virée d’une clinique qui voulait être payée en cash

Une permanence médicale située à la gare a refusé de traiter une patiente qui s’y était rendue en urgence.

Sur place, on l’a fait poireauter quarante minutes avant de lui dire qu’elle devrait verser 400 francs pour être prise en charge. Et ce bien que la Lucernoise soit assurée auprès d’Assura et dispose d’une complémentaire auprès de la CSS, qui couvre les services d’urgences ambulatoires. Le personnel n’a même pas pris en considération sa complémentaire, tout en insistant sur l’assurance de base. «Je me suis sentie embarrassée et j’ai quitté la clinique en larmes», raconte R. B.