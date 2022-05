Royaume-Uni : Virée, elle annule 211 rendez-vous: le spa doit fermer

Pour se venger de sa patronne qui venait de la licencier, une employée a saboté son affaire. Elle était jugée cette semaine à Leeds.

Aujourd’hui âgée de 30 ans, Lauren Arafat était jugée cette semaine pour ces faits datant de juin 2019. Son ancienne patronne a raconté s’être sentie «totalement désespérée» par le fait que son ex-employée ait «pris le contrôle» de sa vie et saboté son affaire. «Nous avons tout essayé pour rester à flot, mais c’était une catastrophe qui a conduit l’entreprise à l’insolvabilité et a fini par détruire complètement la réputation, les plans et les projets d’avenir», a-t-elle témoigné, évoquant une «dévastation absolue» ainsi qu’une «insupportable humiliation».

The Potting Shed figurait dans le classement des meilleurs spas du monde établi par le «Sunday Times», relève «Metro». Lauren Arafat a été arrêtée en janvier 2021. Mercredi, elle a été condamnée à 250 heures de travail d’intérêt général non rémunéré et à quinze jours de réhabilitation. Le juge l’a avertie que si elle commettait d’autres infractions ou manquements, elle passerait par la case prison. «Je vous donne une chance et une seule», lui a-t-il lancé.