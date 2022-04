Land Rover Defender 110 P400e – Virée nature à bord du Defender hybride rechargeable

Faire une virée hors des sentiers battus en Land Rover Defender: ce qui pouvait jadis paraître une évidence suscite désormais l’inquiétude de nos collègues de la rédaction qui pensent que le véhicule est trop cher, trop beau et trop dommage pour cela. Marc Schnetzer, fauconnier, pêcheur et chasseur passionné, a tout de même fait l’expérience pour nous.

Heureusement qu’il y a une échelle

À notre arrivée, son autour «Habitac» lance un regard sceptique en direction du nouveau Defender. Notre véhicule d’essai noir n’a que peu en commun avec le charme rustique d’autrefois. Outre les lignes anguleuses, il reste quelques réminiscences telles que les désignations «90» et «110», qui indiquaient jadis l’empattement en pouces des versions courte et longue. Aujourd’hui, ce dernier fait une vingtaine de centimètres. Notre version longue mesure plus de cinq mètres pour plus de deux mètres de large. Heureusement, il y a une échelle pour monter à bord du véhicule de 1,99 mètre de haut.

Le look du méchant dans James Bond est encore davantage accentué par la nouvelle ligne d’équipement X-Dynamic. Parmi les points forts, on trouve des jantes en aluminium noires, des caches de rétroviseurs extérieurs noirs, des encadrements de vitres noirs, des jupes noires ainsi qu’une protection de passages de roues noire.

Grâce à sa profondeur guéable de 90 centimètres, la traversée de la rivière s’apparente à un bain de pieds. Rafael Künzle Le nouveau Defender est capable d’aborder des angles de fuite jusqu’à 38° (à l’avant) et 40° (à l’arrière). Rafael Künzle Rien de comparable avec le passé: en termes de confort de conduite, le Defender vous transporte dans de nouvelles sphères. Rafael Künzle

Un passage au karcher ne suffit plus

Vu la peinture «Santorini Black», le rapace voit définitivement noir. Alors qu’Habitac prend congé, la chienne Scully s’est prise d’affection pour le «petit nouveau». Après s’être roulée dans le parterre de fleurs avant d’explorer l’habitacle, elle remue la queue derrière le hayon à ouverture latérale. «Un passage au karcher ne suffit plus» constate notre testeur en regardant le cockpit numérique et l’écran tactile 11,4 pouces. Au moins, la dominante partie en plastique est lavable, ce qui a le don de nous réjouir. Ceux qui sont habitués aux matériaux haut de gamme du Range Rover resteront néanmoins sur leur faim dans le Defender.

L’utilisation de l’infodivertissement, du cockpit numérique, de l’affichage tête haute, de la suspension pneumatique ou des nombreux systèmes d’assistance est un jeu d’enfant pour Marc Schnetzer. Sa question de savoir si, en cas de panne dans la brousse, il est possible de remettre en état le véhicule high-tech de façon aussi intuitive avec un marteau et un couteau de poche, demeure néanmoins sans réponse.

Ils sont fous, ces Britanniques

Notre objectif est simplement d’atteindre sa cabane en bois. Le moteur tourne? Oui, en mode 100% électrique. Du moins sur les 35 premiers kilomètres. C’est la distance que la batterie de 15,4 kWh nous permet de parcourir en mode électrique. «Pour les safaris, c’est un peu juste, mais pour conduire les enfants à l’école en ville, ça devrait suffire», plaisante le passionné de nature.

En mode hybride, le véhicule passe d’un moteur à l’autre de manière à peine perceptible en fonction de la situation. Il est ainsi possible de parcourir une distance de 100 kilomètres avec environ 7 litres et une pleine charge de batterie. Pas mal, vu le poids à vide de 2,6 tonnes. Un embonpoint qui est en partie dû au duo de moteurs, composé d’un moteur électrique de 143 ch et d’un moteur essence de 300 ch, qui, selon Land Rover, développe une puissance de 404 ch et un couple de 640 Nm. De quoi donner légèrement le tournis lors du passage de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes à hauteur de la cime des arbres. Le Defender P400e manque donc de peu la valeur d’accélération de 525 ch du V8. Le quatre cylindres 2,0 litres rugit aussi comme le modèle haut de gamme, à partir du générateur de sons. «Ils sont fous, ces Britanniques», dit Marc Schnetzer, le sourire en coin.

Attention à la peinture

Au Royaume-Uni, ou plutôt à l’usine de Nitra, en Slovaquie, les talons d’Achille de son prédécesseur, à savoir la technologie, le confort et la sécurité, n’ont pas été pris à la légère. Jadis comparable à un autobus scolaire au niveau maniabilité, avec une stabilité directionnelle digne de celle d’un ivrogne et un confort de suspension digne d’une calèche, le nouveau Defender donne le sentiment d’être dans une chaise à porteurs avec sa suspension pneumatique, sa boîte automatique à huit rapports, sa direction assistée électrique et ses sièges ventilés. En plus des nombreux systèmes d’assistance et conformément à la réglementation, les airbags sont bien entendu également présents à bord, ce qui n’était pas le cas dans l’ancien Land Rover et qui a, entre autres, conduit à son extinction en 2016.