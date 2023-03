Genève: Virée par Patek Philippe, elle gagne aux prud’hommes

C’est après avoir tenté de dénoncer la situation qu’elle vivait qu’elle a été licenciée, a relevé le Tribunal, évoquant une ambiance de travail pesante et l’inégalité de traitement qui avait visé la plaignante. Une ambiance délétère qui avait du reste été dénoncée en juin dernier par le syndicat Unia. Après cette médiatisation, le syndicat avait croulé sous les appels de salariés de Patek Philippe issus de tous les secteurs, encore en poste ou ayant quitté l’entreprise, pour certains plusieurs années auparavant, Une situation «inhabituelle» qui avait conduit à déposer, un mois plus tard, quinze dénonciations supplémentaires auprès de l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Ce jugement des prud’hommes, que Patek Philippe n’a pas voulu commenter, vient ainsi renforcer les signalements transmis l’an dernier aux autorités de contrôle.