Genève: Virée pour avoir fait un bébé, elle obtient six mois de salaire

«J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise: on doit te licencier. La bonne: tu vas pouvoir prendre des vacances.» C’est ainsi qu’en mai 2020, l’employée d’une fiduciaire genevoise a été renvoyée à son retour de congé maternité. «Elle s’était organisée pour trouver une place en crèche et reprendre le travail. Elle s’est retrouvée chez elle, sans emploi et sans bébé. Elle était effondrée», confie Laura Bisiani, secrétaire syndicale au SIT.

Six mois de salaire à verser

Durant près de trois ans, la mère de famille s’est employée à démontrer qu’elle avait été victime de discrimination liée à la maternité. L’entreprise, elle, clamait son innocence, assurant qu’il s’agissait d’un licenciement économique, à la suite d’une restructuration de l’entreprise. Un argument qu’elle n’a pas su prouver devant les tribunaux des prud’hommes, qui ont donné raison à l’employée par deux fois.

Condamnée en première instance, la société genevoise a vu son appel rejeté en novembre dernier. Verdict: elle devra verser 6 mois de salaire à son ex-secrétaire, soit la peine maximale. «C’est une indemnisation rare. Le fait que cette sanction ait été la même lors des deux jugements confirme que l’entreprise a vraiment fait tout faux», se réjouit Laura Bisiani.

Employeur incohérent

Et pour cause, la fiduciaire n’en était pas à son coup d’essai. «Une autre salariée a vécu la même situation peu avant notre membre», relève la juriste. Un élément qui a pesé dans la balance, tout comme les nombreuses contradictions et l’incohérence de l’employeur.

Absente lors de la conférence de presse, lundi, la mère qui dit avoir «tourné la page», mais n’a toujours retrouvé d’emploi, espère que «la médiatisation de son cas permettra d’éviter d’autres renvois et encouragera les femmes à dénoncer ces abus», rapporte la secrétaire syndicale. Selon le bureau d’études de politique du travail et de politique sociale, une femme sur dix perd son emploi en retour de congé maternité. Or, «l’ampleur et la longueur des procédures en dissuadent beaucoup de faire valoir leur droit», relève Valérie Buchs, secrétaire syndicale au SIT.

Protection des jeunes mères insuffisante

Pour la spécialiste, «c’est la loi qu’il faut changer». A l’heure actuelle, les femmes ne peuvent pas être virées durant leur grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement (ndlr: en Suisse le congé maternité est de 14 semaines. A Genève, il est de 16 semaines). «Cette protection est loin d’être suffisante. Afin que ce soit réellement dissuasif, il faudrait étendre ce délai à une année après l’accouchement», estime la syndicaliste. En octobre dernier, Swatch a été condamnée pour avoir viré deux femmes après leur accouchement.

Autre mesure à revoir: l’indemnisation. «Les montants ne sont pas assez élevés. On le voit, les entreprises continuent de licencier. Il faut augmenter la durée maximale des indemnités à un an de salaire (contre six mois actuellement)».

Tentatives de changement avortées