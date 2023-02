A la Migros, chez le coiffeur…: Virée pour avoir triché sur son temps de travail, elle perd au tribunal

À la Migros, chez le coiffeur… : Virée pour avoir triché sur son temps de travail, elle perd au tribunal

Craignant dans un premier temps des représailles, ses collègues ont fini par dénoncer leur supérieure. En effet, les manœuvres de cette employée de l’Administration cantonale des impôts de Soleure semblent être devenues de plus en plus outrageuses en matière de saisie de ses heures de travail. Plusieurs fois, elle avait badgé comme étant au bureau. Or elle était en même temps aperçue à la Migros du coin, chez Lidl ou même chez le coiffeur, comme l’a écrit la « Solothurner Zeitung ».

Le dimanche pour compenser

Au tribunal, concernant tous les cas problématiques qui lui ont été soumis, elle a expliqué qu’elle ne pouvait rien en dire: ils remontent à trois ans en arrière et, bien sûr, elle n’a depuis plus accès à son calendrier Outlook professionnel. De plus, elle a dit avoir régulièrement effectué des heures de travail le dimanche, qu’elle n’a pas comptabilisées, et qui compensait largement les quelques erreurs qu’elle a reconnues.