États-Unis : Virées de l’hôtel en pyjama pour une mauvaise critique sur le web

Une sexagénaire et sa petite-fille de 6 ans ont été éjectées d’un motel de Géorgie en septembre dernier. La raison? La cliente n’avait attribué que trois étoiles à l’établissement.

À 20 h 40, le téléphone portable de Susan s’est mis à sonner. «Ce type s’est mis à me hurler dessus et m’a annoncé qu’il me jetait dehors, qu’il avait appelé la police et que je devais quitter la chambre», raconte la sexagénaire à WXIA. La voyageuse avait à peine repris ses esprits que quelqu’un s’est mis à tambouriner contre sa porte. C’était un policier. «Ils peuvent vraiment m’éjecter d’un hôtel au milieu de la nuit parce que j’ai mis trois étoiles sur cinq?» a demandé Susan à l’officier. «Oui, madame, c’est dans la loi», lui a-t-il répondu.