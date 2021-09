États-Unis : Virés d’un bar… parce qu’ils portaient un masque

Parents d’un bébé gravement malade, deux Texans ont gardé leur masque à l’intérieur d’un établissement. La serveuse est venue leur dire de le retirer, ou de quitter les lieux.

Natalie et son mari ont été choqués par l’incident. Facebook

Deux Texans ont vécu une étrange expérience, la semaine dernière dans un bar de Rowlett. Natalie Wester et son mari s’étaient rendus au Hang Time pour y retrouver des amis. Vaccinés, les deux jeunes gens portaient un masque à l’intérieur de l’établissement, ce qui n’a visiblement pas été du goût du personnel. Une serveuse leur a en effet fait savoir qu’ils enfreignaient le règlement vestimentaire du bar. «Mon manager m’a envoyée parce que je suis plus sympa que lui. Et oui, c’est très politique, mais il faut que vous retiriez vos masques», leur a demandé l’employée.

Natalie raconte sur Facebook que la serveuse leur a expliqué que les masques n’étaient pas autorisés à l’intérieur du bâtiment et que son employeur pouvait fixer les règles qu’il désirait, étant donné que son entreprise était privée. «Elle nous a dit que le masque ne fonctionnait pas, que c’était comme utiliser un grillage pour éloigner les moustiques, et que cela ne laisse pas assez d’oxygène aux gens», témoigne la jeune femme. Natalie a alors expliqué à la serveuse que son fils de 4 mois était atteint d’une mucoviscidose, raison pour laquelle elle et son mari étaient extrêmement prudents. En guise de réponse, l’employée a proposé au couple de lui apporter l’addition, «si cela posait un problème».

«Je suis tellement choquée par le niveau d’ignorance dans notre pays, et j’ai peur en pensant à quel point la pandémie va s’aggraver en sachant que tant de gens pensent de cette façon», raconte Natalie sur le réseau social. Contacté par KTVT, le patron du bar en question persiste en signe: «J’ai dépensé mon argent dans cette entreprise. J’ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans ce business, et je ne veux pas de masques ici. Je pense que la réaction générale avec les masques est ridicule aux États-Unis en ce moment», affirme-t-il.