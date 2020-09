Le dessinateur Espé et le chroniqueur Antoine Vayer ont été virés de L’«Humanité», pour avoir respectivement réalisé et justifié un dessin pire que sexiste.

On l’a floutée, parce que trop ridicule.

Il y a des jours comme ça, où on se demande ce qui passe par la tête de certaines personnes... Dimanche, le journal «L’Humanité» a publié une caricature de Marion Rousse, consultante sur les directs de France TV lors du Tour de France et accessoirement amie de Julian Alaphilippe, chouchou des Français. On la voit très dénudée, telle une danseuse du Crazy Horse, tenter d’obtenir des informations de son bon ami.

«Désabusée! L’«Humanité» porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision», a tweeté l’ancienne championne cycliste qui a sans doute le défaut d’être jolie, après avoir pris connaissance de la publication. «Odieux. Bofitude. Bas de gamme. Pitoyable. Les mots me manquent», a quant à lui gazouille Patrick Chêne, l’ancien journaliste sportif de France Télévisions.

Le dessin a forcément fait un tollé dès qu’il a été publié, au grand dam du... co-directeur de cette même publication, Sébastien Crépel, qui n’a pas compris non plus comment une telle chose a pu passer la rampe dans ses propres colonnes: «Nous partageons totalement l’indignation devant ce dessin. Nous l’avons rapidement dépublié. Il est contraire aux valeurs de l’«Humanité», qui promeut la dignité des êtres humains et le combat féministe. Nous prions Marion Rousse de nous excuser de ce manque de vigilance.»

Résultat, tant le dessinateur Espé, dont c’était la première collaboration avec ce titre, que le chroniqueur pour «L’Huma» Antoine Vayer (un ancien médecin de Festina, qui l’a défendu sur les réseaux sociaux) ont été licenciés. Ce dernier, très populaire dans le milieu de la petite reine pour ses positions qu’on peut qualifier d’extrêmes dans le domaine du dopage, a lui aussi été prié de quitter le titre. Il a également supprimé son compte Twitter dans la foulée.