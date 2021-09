Exploration : «Virez plus à gauche, nous allons nous garer là»

Quand un brise-glace russe de 75’000 chevaux se gare au pôle Nord, le spectacle vaut largement le détour.

En réduisant son allure, le brise-glace nucléaire russe «50 let Pobedy» (50 ans de la Victoire), dans lequel a pu embarquer une journaliste de l’AFP, va s’immobiliser.

«Virez plus à gauche, nous allons nous garer là», ordonne le capitaine à son second de garde ce jour-là, l’officière Diana Kidji, 27 ans, seule femme ayant ce rang dans la flotte des brise-glaces nucléaires russes.

Après 30 minutes de manoeuvres, le gigantesque navire rouge et noir s’arrête à proximité du pôle. «Je vous félicite», dit le capitaine à son second, lui sert la main et quitte la passerelle.