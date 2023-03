Drogue proposée à Virgil dans une émission de téléréalité

En 2020, Virgil Tayoum avait fait le buzz en annonçant qu’il quittait la télévision et, un an plus tard, en postant des stories insensées depuis un hôpital psychiatrique. À cette époque, le Français de 30 ans était alors devenu l’un des acteurs préférés par les amateurs de téléréalité. Sa bonne humeur ainsi que ses coups de gueule avaient fait grimper les audiences de nombreuses émissions, dont «Moundir et les Apprentis Aventuriers 1», «Les Marseillais et les Ch’tis vs le Reste du monde», «Les Marseillais South America», «Les Marseillais vs le Reste du monde», «Les Princes et les Princesses de l’Amour», «La Villa des cœurs brisés 4», «La Bataille des Couples 2» ou encore «Les Anges 12».