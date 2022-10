Inclusivité: Virgin Atlantic lance l’uniforme unisexe

Jupe et blazer pour les femmes, costume trois-pièces pour les hommes – nombreuses sont les compagnies aériennes à imposer ce code vestimentaire. Virgin Atlantic fait exception à la règle: la compagnie aérienne britannique a en effet décidé de rendre ses uniformes unisexes. Désormais, tous les membres de son personnel pourront porter la tenue qu’ils souhaitent, indépendamment de leur sexe.

Cette annonce intervient dans le contexte d’une réforme de la politique d’identité de genre annoncée mercredi par Virgin Atlantic.

Jupes et badges avec pronoms

Les hommes seront donc dorénavant autorisés à porter la jupe rouge et les femmes auront le droit d’enfiler le costume trois-pièces bordeaux créé en 2014 par l’icône de la mode, Vivienne Westwood.

De plus, la compagnie aérienne a récemment introduit des badges avec pronoms destinés à la fois au personnel et aux passagers. «Leur but est de faciliter la communication et d’éviter toute confusion en s’adressant à une personne», comme l’explique la compagnie aérienne dans un communiqué de presse. Les passagers peuvent obtenir ces badges sur simple demande au guichet d’enregistrement.

Badges pronoms de Virgin Atlantic. Virgin Atlantic

Formation sur l’inclusivité et nouveau système de billeterie

Par ailleurs, le personnel de Virgin Atlantic et de Virgin Atlantic Holidays devra suivre une formation obligatoire sur l’inclusivité. Pour le bien-être de l’ensemble des passagers sur leurs lieux de vacances à l’étranger, Virgin Atlantic propose également des initiatives de formation destinées aux partenaires touristiques et aux hôteliers.

La Suisse ne suit pas le mouvement

Reste à savoir si les compagnies aériennes suisses Edelweiss et Swiss vont suivre ce mouvement d’inclusivité. «Pour l’heure, il n’y a aucune volonté de la part de la compagnie d’adapter l’uniforme», a répondu Andreas Marti, attaché de presse d’Edelweiss. Le sujet sera néanmoins abordé en détails à l’occasion d’un changement d’uniformes.

Chez Edelweiss, le port du pantalon par les hôtesses de l’air n’est pas prohibé. En revanche, on n’est pas prêt à voir, de sitôt, un steward porter une jupe sur les vols d’Edelweiss. «Il est prévu que les hommes portent des pantalons», souligne la compagnie aérienne.

La compagnie se veut néanmoins plus flexible concernant les chaussures de son personnel féminin: «Le port de chaussures d’uniforme dont le talon ne dépasse pas 1,5 centimètre est autorisé», précise Andreas Marti. «Durant le vol, les membres du personnel de cabine féminin portent des chaussures de service», ajoute-t-il. Chez Edelweiss, les hommes ont également la possibilité de porter des chaussures à talon, leur hauteur étant toutefois limitée à trois centimètres.

Chez Swiss, le personnel féminin a également le droit de troquer la jupe contre un pantalon et de choisir entre chaussures à talons et chaussures à lacets avec un talon d’une hauteur minimale d’1,5 centimètre. Les chaussures à lacets sont systématiquement portées avec un pantalon. «À l’heure actuelle, diverses adaptations du règlement sur les uniformes sont à l’étude», explique-t-on chez Swiss, sans plus de détails.

Tatouages et sans maquillage

Virgin Atlantic ne cesse de faire parler d’elle: pas plus tard que fin mai, la compagnie aérienne a annoncé être la première grande compagnie aérienne au monde à autoriser les tatouages visibles chez le personnel de bord. Seuls les tatouages au niveau du cou et de la nuque, dans le visage et sur les phalanges restent interdits. Depuis 2019, la compagnie autorise également son personnel de bord à travailler sans maquillage.

En Suisse, les compagnies aériennes maintiennent l’obligation de se maquiller pour les hôtesses de l’air. «Un maquillage discret s’accorde avec l’image de l’uniforme», déclare Edelweiss pour justifier la règle. Chez Swiss aussi, le maquillage est souhaité pour les femmes: «Swiss accorde de l’importance à une image homogène, soignée et stylée; dans ce contexte, nous recommandons également un maquillage discret».

Les hommes ne sont pas autorisés à se maquiller. «Le maquillage est uniquement autorisé chez les hommes qui souhaitent camoufler des imperfections de la peau», apprend-on de la part d’Edelweiss. Il en va de même chez Swiss. Depuis un peu plus d’un an, les coupes comme le man bun ou l’undercut sont toutefois autorisées pour les hommes au sein de la compagnie aérienne.