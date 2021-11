Espace : Virgin Galactic a vendu 100 tickets à 450'000 dollars

La société spatiale du milliardaire britannique Richard Branson espère maintenant écouler 1000 billets avant son premier vol commercial dans l'espace, fin 2022.

«Forte demande»

«Nous entrons dans une période d’amélioration de la flotte avec une feuille de route claire pour augmenter la durabilité, la fiabilité et la prévisibilité de nos appareils du service commercial l’année prochaine», a souligné Michael Colglazier, le directeur général de Virgin Galactic, dans un communiqué. «La demande pour les voyages dans l’espace est forte et nous vendons des sièges plus rapidement que nous l’avions prévu.» Le fondateur de la société, l’entrepreneur britannique Richard Branson, a été le 11 juillet le premier milliardaire à se rendre dans l’espace à bord du vaisseau d’une entreprise privée qu’il a lui-même créée. L'Américain Jeff Bezos l'avait imité quelques jours plus tard, sur un appareil de sa propre société Blue Origin.