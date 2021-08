Tourisme spatial : Virgin Galactic: des billets pour l’espace à 450’000 dollars

La société du milliardaire Richard Branson a remis en vente des billets pour l’espace avec plusieurs options disponibles.

L’entreprise fondée par le milliardaire Richard Branson, qui a lui-même embarqué à bord d’un vol test en juillet, avait déjà vendu entre 2005 et 2014 quelque 600 billets, à l’époque pour un prix compris entre 200’000 et 250’000 dollars. Virgin Galactic avait prévenu que lorsque des billets seraient de nouveau mis en vente, ils seraient plus chers.