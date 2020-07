Espace

Virgin Galactic dévoile son vaisseau spatial

Si la date des premiers vols n’est toujours pas connue, les dirigeants de Virgin ont assuré récemment que ce n’était plus qu’une question de mois.

Mi-avion mi-fusée, le vaisseau de Virgin Galactic sera d’abord porté par un avion spécial et largué en altitude (archives).

Douze hublots, seize caméras et un miroir au fond de la cabine: la compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a présenté mardi l’intérieur de son vaisseau qui emmènera des passagers à la frontière de l’espace. La date des premiers vols n’est toujours pas connue.

La compagnie fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, désormais cotée en Bourse, n’a cessé de repousser la date de son premier vol commercial. Ses dirigeants ont assuré récemment que ce n’était plus qu’une question de mois. Plusieurs vols d’essai doivent encore avoir lieu, a dit un responsable mardi.

L’intérieur de la cabine, qui aura six sièges en plus des deux pilotes, a été conçu pour maximiser la vue sur la Terre. Un reporter de l’AFP l’a visitée en réalité virtuelle, avec un casque fourni par la société. Chaque siège est près d’un grand hublot ovale, et une caméra est fixée sur chacun de ces hublots de façon à ce que le passager puisse être photographié avec la Terre en arrière-plan, sans avoir besoin de sortir son propre appareil photographique.