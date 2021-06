Recherche : Virgin Galactic enverra dans l’espace une star de TikTok

Kellie Gerardi, une chercheuse forte de plus de 400’000 abonnés sur TikTok et 130’000 sur Instagram, conduira des expériences en apesanteur.

Une manière pour Virgin Galactic d’affirmer son ambition de faire voler, outre de riches clients pouvant se payer un billet à plus de 200’000 dollars (180’740 francs) pour le plaisir du voyage, des scientifiques ayant pour but de faire avancer la recherche - et sachant communiquer sur le sujet.