Espace

Virgin Galactic espère un premier vol touristique début 2021

Virgin Galactic prévoit deux vols d’essai à l’automne avant, si tout se passe bien, d’effectuer un premier vol touristique dans l’espace début 2021.

Un billet à 250’000 dollars

Ce premier vol de la compagnie, selon laquelle 600 personnes auraient d’ores et déjà acheté leur billet pour l’espace pour la somme de 250’000 dollars (230’000 francs), donnerait le coup d’envoi des vols commerciaux. Aucune date précise n’a à ce stade été fixée par Virgin Galactic mais ses dirigeants ont récemment assuré qu’il s’agissait d’une question de mois, et non d’années.