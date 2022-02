Voyages spatiaux : Virgin Galactic ouvre aujourd'hui sa billetterie au grand public

La société fondée par Richard Branson propose des vols spatiaux, dont les premiers sont prévus pour fin 2022. Prix du billet: 450'000 dollars, dont un acompte de 150'000 à payer à l'inscription.

Des billets avaient déjà été remis en vente depuis août, mais ils étaient jusqu’ici réservés aux personnes déjà enregistrées sur une liste d’attente. En novembre, Virgin Galactic avait annoncé avoir vendu 100 billets à ce prix de 450'000 dollars. Ceux-ci s’ajoutaient aux 600 déjà vendus entre 2005 et 2014 pour un prix moins élevé (entre 200'000 et 250'000 dollars).

Voyage de 90 minutes

Au-delà de 80 km d'altitude

Modifications en cours

Virgin Galactic effectue actuellement des modifications sur l’avion porteur et le vaisseau, destinées à améliorer les performances des engins et leur capacité à voler plus fréquemment. Cette période, débutée en octobre, doit durer 9 à 10 mois, avait à l’époque déclaré une porte-parole à l’AFP. Ensuite, un nouveau vol d’essai est prévu avec des passagers de l’Italian Air Force, et des expériences scientifiques à bord. Le début des activités commerciales à proprement parler est lui prévu pour le quatrième trimestre 2022, avait dit l’entreprise en novembre.