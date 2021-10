Report de son premier vol commercial : Virgin Galactic s’effondre à Wall Street

L’entreprise de tourisme spatial, fondée par le milliardaire Richard Branson, a annoncé le report d’un trimestre de son premier vol commercial, initialement prévu au 3e trimestre 2022.

La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic dégringolait à la Bourse de New York vendredi après l’annonce du report d’un trimestre de son premier vol commercial, initialement prévu au troisième trimestre 2022. Dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street, l’action chutait de plus de 20%.

L’entreprise a expliqué jeudi dans un communiqué qu’un programme de mise à niveau de ses vaisseaux spatiaux VMS Eve et VSS Unity, visant à renforcer la sécurité des appareils, allait démarrer avec un mois de retard. Un récent test en laboratoire a révélé «une réduction possible de la marge de résistance de certains matériaux utilisés pour modifier des joints spécifiques», a précisé Virgin Galactic, qui dit vouloir attendre la fin des travaux pour effectuer un nouveau vol d’essai.

Par conséquent, le premier vol commercial de Virgin Galactic est désormais prévu au quatrième trimestre de l’année prochaine. «Nos décisions sont motivées par une analyse détaillée et rigoureuse et nous volons en fonction des données les plus précises et complètes possibles», a indiqué le directeur général de Virgin Galactic Michael Colgalzier, cité dans le communiqué. L’entreprise fondée par le milliardaire britannique Richard Branson affirme que le retard n’est en revanche pas lié à un potentiel vice de fabrication, dévoilé en septembre et qu’elle dit avoir résolu.