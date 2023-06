Tourisme spatial: Virgin Galactic va réaliser son premier vol spatial commercial

Environ 800 clients

Puis Virgin Galactic avait annoncé une pause dans ses opérations, dédiée à l’amélioration de son engin, qui a duré bien plus longtemps que prévu. En mai, la compagnie a finalement réalisé son ultime vol test avant le début des opérations commerciales.

Celles-ci sont attendues depuis des années et environ 800 clients ont déjà acheté leur billet – pour un prix d’abord compris entre 200’000 et 250’000 dollars par passager, avant d’être rehaussé à 450’000 dollars. Le programme spatial de Virgin Galactic a pris des années de retard, notamment à cause d’un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d’un pilote.