Suisse : Virginie Masserey nommée à la tête de la Santé du canton de Vaud

La très médiatique cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP va devenir directrice générale de la santé vaudoise, le 1er avril 2022.

Titulaire d’un doctorat en médecine et au bénéfice d’une longue expérience en santé publique (elle a notamment collaboré avec Médecins sans frontières et l’Organisation mondiale de la santé), Virginie Masserey, 56 ans, travaille depuis 2002 à l’Office fédéral de la santé publique. Elle est actuellement cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination. Dans la crise due au Covid, elle présente souvent les dernières évolutions de la pandémie devant la presse à Berne.

«Sa vision stratégique des enjeux de santé publique auxquels le Canton va être confronté dans les années à venir, ainsi que sa grande expérience managériale d’une vingtaine d’années, dans la gestion d’équipes et sa capacité à intégrer les enjeux politiques, sociaux et scientifiques sont des atouts indéniables pour relever les défis à venir», souligne le gouvernement vaudois, dans un communiqué, jeudi. «Son approche collaborative et sa faculté à modérer et coordonner les différentes parties prenantes autour d’un projet s’inscrivent parfaitement dans les objectifs de qualité, de confiance entre partenaires et de cohérence du système de santé», estime-t-il.