Santé: Virus contrés par les composants acides dans l’air

C’est l’acide nitrique qui a été identifié par les chercheurs comme le principal responsable de l’acidification des aérosols. Il s’introduit dans les espaces intérieurs quand on ouvre les fenêtres ou lors de l’aspiration de l’air extérieur par les systèmes de ventilation. Fait étonnant, les sources de production de l’acide nitrique, bénéfique dans le cas présent, sont plutôt mal considérées du point de vue environnemental: en effet, il résulte de la dégradation des oxydes d’azote principalement émis par les gaz d’échappement des moteurs diesel et des processus de combustion des installations de chauffage domestique. Dans les villes et les agglomérations, on trouve en permanence des oxydes d’azote dans l’air, et donc de l’acide nitrique.