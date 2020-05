France

Virus: la France est un peu moins en apnée

La pression hospitalière se relâche un peu sur l'Hexagone qui précise son plan de déconfinement selon l'ampleur de l'affectation au Covid-19 par département.

La nouvelle carte qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et les capacités de réanimation) comporte désormais 32 départements rouges (inchangé, dont les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté), 22 oranges (dont l'Auvergne-Rhône-Alpes, contre 28 la veille) et 47 verts (contre 41 la veille).