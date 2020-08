Aventurier

Virus ou non,

il a traversé le Pacifique à la rame

Parti du Pérou en juillet 2018, le Letton Karlis Bardelis a voyagé 26 000 km pour traverser le Pacifique. Il est arrivé en juin dernier avant d'être mis en quarantaine.

Bardelis a commencé son voyage au Pérou en juillet 2018, atteignant la Polynésie française près de cinq mois plus tard et terminant en Malaisie en juin 2020. (photo: AFP)

Après avoir passé 140 jours à traverser l'océan Pacifique à la rame sans rencontrer un seul être humain, l'aventurier letton Karlis Bardelis ne rêve que de recommencer et il a quelques conseils pour les confinés du coronavirus. Bardelis a commencé son voyage au Pérou en juillet 2018, arrivant en Polynésie française près de cinq mois plus tard et terminant son périple en Malaisie en juin 2020. En cours de route, il a été percuté par des requins au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a dû utiliser une batterie pour remplacer une ancre perdue et a évité de justesse des accidents avec d'autres bateaux.

Viking moderne

Pour se rendre de l'Amérique du Sud en Asie sans moteur et sans voiles, il ramait jusqu'à 13 heures par jour, sur son bateau en contreplaqué de sept mètres de long. Atteignant deux mètres à son point le plus large, le bateau dispose uniquement d'une petite cabine pour dormir et stocker des fournitures et du matériel. Son voyage du Pérou en Malaisie a été documenté sur le site Web oceanrowing.com et serait le premier du genre dans l'histoire.