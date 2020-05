Chine

Virus: Pékin célèbre sa «réussite» malgré le choc

Le Premier ministre chinois s’est félicité vendredi de la «réussite» de son pays face au coronavirus, malgré la crise économique.

«Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande Muraille de solidarité», s’est félicité Li Keqiang, devant les quelque 3000 députés réunis, visage masqué, au Palais du peuple à Pékin.

Dans un discours d’une heure, Li Keqiang a célébré «une réussite stratégique majeure» dans la lutte contre le nouveau coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan (centre). «Nous avons obtenu une victoire décisive dans la défense de la province du Hubei et de sa capitale, Wuhan», mises en quarantaine pendant deux mois et demi, a affirmé le chef du gouvernement, semblant ignorer les critiques émises à l’étranger, particulièrement aux États-Unis, contre la responsabilité supposée de son pays dans l’apparition de l’épidémie.

«C’est l’incompétence de la Chine, et rien d’autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale», avait tonné mercredi le président américain Donald Trump.