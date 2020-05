États-Unis

Virus: Trump met en scène le redémarrage

Le président américain s'est rendu mardi dans l'Arizona où il a appelé à la relance de l'économie, même si elle entraîne de nouveaux décès.

Le Royaume-Uni est devenu mardi le deuxième pays le plus endeuillé par le nouveau coronavirus après les États-Unis, où le président Donald Trump a voulu mettre en scène le redémarrage de l'activité, à l'image de plusieurs régions du monde où le déconfinement s'accélère.

La pandémie de Covid-19 a déjà fait 256'000 morts depuis son apparition en décembre en Chine et cloîtré à la maison plus de la moitié de l'humanité, plongeant l'économie dans un sommeil sans précédent.

Les États-Unis, de loin le pays le plus touché, ont franchi mardi la barre des 71'000 décès et pourraient atteindre celle des 100'000 d'ici début juin selon plusieurs modèles épidémiologiques. Après avoir ralenti ces trois derniers jours, le rythme de décès quotidiens est reparti à la hausse avec 2.333 décès supplémentaires en 24 heures.

Confinement prolongé

Derrière, le Royaume-Uni continue aussi d'enregistrer un grand nombre de morts (693 mardi) et est désormais le pays du Vieux Continent le plus touché, davantage que l'Italie, premier épicentre européen de l'épidémie. Selon le comptage réalisé par l'AFP, les autorités britanniques ont recensé 29'427 morts - un chiffre qui dépasse les 30'000 si l'on y ajoute les décès dont le Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test.