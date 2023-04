«Vis-à-vis des clients, j’ai honte. Et je passe pour un porc!»

«C’est dégueulasse! On se croyait à Paris .» Le responsable de l’Auberge communale de Colombier (VD) est ulcéré. Les poubelles de son restaurant s’entassent, d’après lui, depuis le 21 mars. Si bien que le conteneur, situé devant l’établissement, déborde. «Je téléphone tous les jours à Transvoirie, mais rien n’est fait. Ils m’oublient alors qu’ils viennent ramasser les déchets de la boulangerie 50 mètres plus loin», s’exaspère Antonio, qui paie chaque mois depuis 2015 pour que ce service sur appel soit assuré.

Le tenancier sollicite la société privée chaque semaine; il appelle le lundi et normalement un camion passe le lendemain. Il attend désormais depuis trois semaines que le conteneur, placé à la vue de tous, soit vidé. «Vis-à-vis des clients et des gens du village, j’ai honte. Et je passe pour un porc!» déplore-t-il. Le patron de l’auberge déclare que ce n’est pas la première fois qu’il y a des soucis avec l’entreprise de ramassage des déchets, mais que cette fois-ci, des habitués du resto s’en sont plaints. «Je fais de mon mieux pour servir mes clients, ils doivent en faire de même avec les leurs», estime-t-il.