Suisse: Visa refusé pour une Afghane qui oeuvrait pour des ONG suisses

Suisse : Visa refusé pour une Afghane qui œuvrait pour des ONG suisses

C’est l’histoire de Malalai. Dans son pays, cette Afghane d’une quarantaine d’années a travaillé longtemps pour des organisations non gouvernementales (ONG) basées en Suisse. Mais depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, elle est considérée comme une criminelle, explique-t-elle. Justement parce qu’elle a collaboré, entre autres, avec l’ONG Hagar International, basée à Zoug et dirigé en Afghanistan un refuge pour les victimes de trafic humain tout en poussant la police à enquêter sur certains talibans. Sa vie, et celle de sa famille, serait donc sérieusement en danger.