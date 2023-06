Assurances maladie: Visana et Atupri annoncent leur fusion dès 2024

Visana et Atupri ne formeront qu’une seule assurance dès 2024.

La fusion des assurances maladie Visana et Atupri sera effective en janvier 2024. Selon une information publiée mercredi par le «Tages-Anzeiger», le nouveau groupe sera baptisé Atusana et rassemblera 800’000 assurés de base.

Visana est leader du secteur dans le canton de Berne et numéro 6 des assureurs maladie de base en Suisse. Atupri, qui a connu des difficultés financières ces dernières années, est la troisième plus grande caisse maladie ayant son siège dans le canton. Ensemble, les deux entités se rapprochent d’Assura au niveau du nombre de clients. Le rapprochement n’entraînera pas de suppression de postes de travail, assure le nouveau CEO du groupe et actuel patron de Visana, Angelo Eggli.