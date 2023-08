La Chine assouplit des règles pour soutenir l’économie

Les personnes vivant à la campagne vont pouvoir plus facilement s’installer et travailler en ville.

Visas, installation en ville: le ministère de la Sécurité publique chinois a dévoilé des assouplissements pour soutenir l’économie du pays. Ils visent notamment à «promouvoir la libre circulation» des «personnes, des véhicules, des informations et des données», a-t-il souligné. La reprise post-Covid tant espérée en Chine après la levée des restrictions sanitaires fin 2022 tend à s’essouffler, fragilisée par une consommation atone et un secteur immobilier en crise. La croissance chinoise n’a progressé que de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2023 et le chômage des jeunes atteint des niveaux record, à plus de 20%.