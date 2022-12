Londres : Visé par une enquête, le chef de la police des polices britannique démissionne

Le directeur général de l’IOPC (Independent Office for Police Conduct, la «police des polices» britannique), Michael Lockwood, avait annoncé vendredi son départ immédiat en invoquant des «raisons personnelles et domestiques». Mais samedi soir, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman a précisé les raisons du départ du patron de l’IOPC, dans un contexte général de crise de confiance envers la police britannique.

Ancienne affaire

Scandales

La police britannique a été secouée récemment par une succession d’affaires retentissantes, au premier rang desquelles l’enlèvement, le viol et le meurtre d’une jeune londonienne par un officier de police, condamné à la prison à vie pour ces faits, et une série de scandales mettant en exergue comportements racistes et misogynes dans ses rangs. Un rapport de l’inspection des services de police début novembre a également mis en lumière l’étendue des failles dans le recrutement et le contrôle des agents.