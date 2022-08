Taylor Swift : Visée par une plainte pour plagiat

Quelques jours après avoir fait parler d’elle pour être la célébrité qui a le plus utilisé son jet privé en 2022 , Taylor Swift fait à nouveau la Une de la presse people. Cette fois, c’est une affaire de plagiat qui mène la popstar faite Docteur honoris causa en beaux-arts de l’Université de New York en mai 2022 sous les projecteurs.

L’écrivaine américaine Teresa La Dart accuse Taylor Swift de s’être inspirée de son ouvrage de poésie «Lover», paru en 2010, pour créer le livret d’accompagnement du disque «Lover», sorti en 2019. Dans sa plainte, déposée le 23 août 2022, La Dart affirme que les poèmes, les anecdotes, les photos et les couleurs qui figurent dans le livret sont beaucoup trop similaires à son bouquin pour que ce soit une coïncidence. Elle réclame un million de dollars de dommages et intérêts à Swift.

Pour l’heure, la chanteuse de 32 ans n’a pas réagi. On rappellera qu’elle est actuellement en plein procès contre deux compositeurs, Sean Hall et Nathan Butler, qui l’accusent également de plagiat. Selon ces derniers, le tube «Shake It Off» ressemble beaucoup trop à «Playas Gon' Play», chanson qu’ils ont écrite pour le groupe 3LW.